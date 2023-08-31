Собянин сообщил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. Он также осмотрел итоги комплексного благоустройства прилегающей к зданию территории.

"Поздравляем вас со вторым рождением легендарного Дворца пионеров на Воробьевых горах. Здесь сотни тысяч людей прошли через этот дворец, для них это часть жизни, часть молодости, часть судьбы. Наверное, для многих это было отправной точкой, куда им дальше двигаться, какой профессии обучиться", – отметил мэр.

Собянин отметил, что историю необходимо сохранять, поэтому во Дворце пионеров была восстановлена мозаика. Градоначальник подчеркнул, что после реставрации увеличится число желающих обучаться во Дворце. Директор ГБПОУ "Воробьевы горы" Елена Мельвиль объяснила, что там будут заниматься около 14 тысяч детей.

"С 1 октября здесь начнутся занятия, потому что сентябрь для детей предназначен для того, чтобы они выбрали тот кружок, по профессиональному пути которого они хотят развиваться, а также соотнесли это с занятиями в школе", – указала она.

Дворец пионеров был построен в 1958–1962 годах. Он получил статус выявленного объекта культурного наследия, а его территория стала памятником регионального значения.

В прошлом году Собянин заявил о решении по комплексной реставрации исторических зданий и благоустройству территории здания.

Так, специалисты восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки.

Кроме того, они заменили внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление. Во Дворце пионеров расположатся современные лаборатории и мастерские с высокотехнологичным оборудованием.

Комплексное благоустройство территории, площадь которой составляет 10 гектаров, велось с апреля по конец августа этого года. Специалисты задействовали исторические и архивные материалы. Они также провели реабилитацию пруда "Дворец пионеров". Его очистили, укрепили берега и установили гидроизоляцию и растения.

Ранее стало известно, что юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся правообладателями объектов культурного наследия, смогут согласовать проект реставрации в онлайн-формате. Направить проект на согласование можно через mos.ru. Для этого необходимо найти услуги для бизнеса, перейти в раздел "Строительство, реконструкция и ремонт", затем в категорию "Объекты культурного наследия".

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