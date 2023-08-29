Согласование проектов реставрации объектов наследия в Москве теперь доступно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющие правообладателями объектов культурного наследия, смогут согласовать проект реставрации в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Без согласования департамента ни одни работы не могут проводиться в исторических зданиях, обладающих охранным статусом. Теперь получить государственную услугу можно не только в Мосгорнаследии в службе одного окна, но еще и онлайн", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Направить проект на согласование можно через mos.ru. Для этого необходимо найти услуги для бизнеса, перейти в раздел "Строительство, реконструкция и ремонт", затем в категорию "Объекты культурного наследия" и выбрать услугу "Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия". Заявки детально рассматриваются специалистами Мосгорнаследия.

Отмечается, что москвичи могут получить в электронном виде порядка 10 услуг Мосгорнаследия. Самой востребованной из них является "Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия". За время существования услуги ей воспользовались 3,6 тысячи раз.

Ранее стало известно, что кинотеатр "Ударник" комплексно отреставрируют. Специалисты приведут в порядок и фасаы здания, и его интерьер. Кинотеатр оснастят современным оборудованием, создадут несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов.



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