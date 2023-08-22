Скульптуры колхозницы и механизатора вернули на фасад павильона на ВДНХ в Москве

Фото: пресс-служба ВДНХ

Скульптуры колхозницы и механизатора вернули на ВДНХ после реставрации. Об этом информирует телеграм-канал столичного выставочного комплекса.

"На фасады павильона № 61 "Центросоюз" на ВДНХ вернули после реставрации две скульптуры: девушки-колхозницы с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом", – следует из сообщения.

Ранее стало известно, что столичные работники приступили к реставрации памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Специалисты планируют до конца года привести в порядок стилобат и цоколь, а также плиты облицовки приямка.

До этого сообщалось, что музей-усадьба "Архангельское" модернизирует палаты Волковых-Юсуповых в Басманном столичном районе. Датой постройки палат принято считать XVII или начало XVIII века.

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