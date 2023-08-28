Выставка отечественных решений в области реставрации откроется в Москве 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях" пройдет в Москве с 30 ноября по 3 декабря. В программу включили более 200 лекций, мастер-классов и деловых сессий, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Как показала выставка прошлого года, в России есть все необходимые ресурсы для работы реставраторов. Желающих принять в ней участие было так много, что в этот раз принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое", – отметила она.

В рамках выставки отечественные производители представят более 100 решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.

Мероприятие пройдет в здании типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице. Пространство разделят на несколько секций: экспозиция, творческие мастерские, лекторий и площадка для переговоров.

Посетители смогут побывать на 100 мастер-классах, где попытаются отреставрировать чугунные плиты, произведения из натурального камня, фрагменты темперной живописи, мозаичного панно и витражей.

Для гостей также проведут соревнование студентов профильных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов и других городов. Они будут восстанавливать произведения из дерева, станковой масляной и монументальной живописи, лепной декор и штукатурку. Победители смогут попасть на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Ранее стало известно, что праздничную программу для школьников и студентов подготовили на ВДНХ ко Дню знаний, 1 сентября. Некоторые мероприятия они смогут посетить бесплатно. В музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох". Гости узнают об образовании в разные эпохи, о предметах, которые использовали в Древней Руси, и о проблемах в учебе у основателя Троице-Сергиевой лавры.

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