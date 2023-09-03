Около 70% средств, выделенных на ремонт школ, направляются в села – Путин

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Большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, направляется в села. Об этом заявил президент России Владимир Путин после визита в Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.

Возможности образования для сельских детей так же важны, как и для городских школьников. Так заявил Путин в разговоре с директором Тургиновской школы в Тверской области.

"Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70, на сельские школы", – отметил глава страны.

При этом президент подчеркнул, что в сельских школах нужно создавать условия для развития детских талантов. Это относится не только к творчеству, но и к инженерной и медицинской сфере.

Путин осмотрел классы изобразительного искусства, технологии, физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Сопровождавшие главу государства директор и учителя отметили слаженную работу строителей в строительстве учебного заведения. Они отметили, что мало кто верил, что 1 сентября двери школы откроются.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и школу. Он поблагодарил строителей и губернатора области Игоря Руденю за быстрое выполнение работ. Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года.

До этого Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговоров о важном". Он отметил, что отметил, что преподносить эту мысль необходимо творчески. По его мнению, эту проблему нужно рассматривать с точки зрения истории, семьи, традиций и стоящих перед страной задач.