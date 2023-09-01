Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговоров о важном"

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Любовь к России является главной мыслью открытого урока "Разговоры о важном". Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, какую идею необходимо доносить школьникам в "Разговорах о важном".

Президент отметил, что преподносить ее необходимо творчески. По его мнению, посмотреть на это можно с точки зрения истории, семьи, традиций, а также с точки зрения стоящих перед страной задач.

"Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие", – уточнил Путин.

Также в рамках встречи Путин заявил, что Россия является непобедимой страной. Причина этого кроется в настрое россиян.

Помимо этого, президент сказал, что человек станет счастливым, если сможет реализовать себя и посвятить жизнь семье и Родине. Он добавил, что человеку важно найти себя, после чего он сможет максимально реализовать свои возможности.

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