Wi-Fi установили во всех столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В каждой московской школе теперь есть доступ к единой безопасной сети Wi-Fi study.mos, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, весь преподавательский состав обеспечен ноутбуками.

Она уточнила, что реализовывать проект "Каждому учителю ноутбук" начали еще осенью 2022 года. Более 50 тысяч педагогов получили новую компьютерную технику.

"Мы обновили сетевую инфраструктуру в зданиях и помещениях школ для учеников 1–4-х классов – там появилось более 20 тысяч точек доступа. Всего же сегодня в школах организовано 70 тысяч новых точек", – отметила Ракова.

Она сделала акцент на том, что Wi-Fi установили в каждом образовательном учреждении. Чтобы подключиться, ученики должны ввести данные своей учетной записи на mos.ru – те же, что и для "Электронного дневника".

Ранее стало известно, что до конца текущего года в библиотеке "Московской электронной школы" появятся интерактивные учебники для 5–9-х классов. В них будут встроены и другие цифровые материалы, например видеоролики и 3D-изображения, а также виртуальные лаборатории. Это, по словам Раковой, будет удобно как самим школьникам, так и учителям.

До этого в департаменте информационных технологий столицы рассказали, что родители теперь могут оформлять в электронном дневнике справки об обучении ребенка в электронном виде без личного посещения школы.



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