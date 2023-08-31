Интерактивные учебники для 5–9-х классов появятся в МЭШ в этом году – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца текущего года в библиотеке "Московской электронной школы" появятся интерактивные учебники для 5–9-х классов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Впервые в этом году библиотека МЭШ дополнится электронными интерактивными учебниками с 5-го по 9-й классы по всем предметам. Это не просто отсканированная копия бумажного учебника, это полностью цифровой учебник, где каждый параграф еще обеспечен аудиоверсией", – сказала она.

Кроме того в такие учебники будут встроены и другие цифровые материалы, например видеоролики и 3D-изображения, а также виртуальные лаборатории. Это, по словам вице-мэра, будет удобно как самим школьникам, так и учителям.

Ранее Ракова сообщила, что до конца 2023 года сервисы МЭШ станут доступны во всех столичных колледжах. Пока же они запускаются только в половине средних специальных учебных заведений города.



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