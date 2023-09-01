01 сентября, 16:14Общество
Серебряную медаль будут вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Выпускники российских школ будут получать серебряные медали при наборе не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одной дисциплине. Проект соответствующего приказа Минпросвещения РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В России начал действовать указ, согласно которому с нового учебного года школьникам будут вновь вручать медали "За особые успехи в учении" II степени – серебряные медали.
Их смогут получить ребята, которые окончили школу не более чем с двумя отметками "хорошо" и остальными – "отлично".
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнял, что за серебряные медали можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. По его словам, за этот знак отличия школьник может рассчитывать на три балла.
В российские школы вернут серебряные медали
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