Серебряную медаль будут вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники российских школ будут получать серебряные медали при наборе не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одной дисциплине. Проект соответствующего приказа Минпросвещения РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В России начал действовать указ, согласно которому с нового учебного года школьникам будут вновь вручать медали "За особые успехи в учении" II степени – серебряные медали.

Их смогут получить ребята, которые окончили школу не более чем с двумя отметками "хорошо" и остальными – "отлично".

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнял, что за серебряные медали можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. По его словам, за этот знак отличия школьник может рассчитывать на три балла.

В российские школы вернут серебряные медали