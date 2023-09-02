Количество учащихся российских колледжей за три года выросло 14%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выросло на 14% за три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

"Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения, в 2022-2023 учебном году составила 3 559 861 человек, из них 87,24% – студенты очной формы обучения. Контингент обучающихся за последние 3 года увеличился на 14,12%, или 440 173 студента", – говорится в поставлении правительства РФ, утверждающем изменения в госпрограмму "Развитие образования".

Согласно данным кабинета министров, сегодня на территории России действует 3,2 тысячи профессиональных образовательных организаций и 628 их филиалов.

Образовательные программы среднего профессионального образования реализуют также 361 образовательная организация высшего образования и 438 ее филиалов, уточняется в документе.

Более того, в перечень специальностей среднего профессионального образования вошли 12 новых профессий и специальностей. Среди них такие профессии, как оператор беспилотных авиационных летальных аппаратов с взлетной массой до 30 кг, а также автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель.

Ранее сообщалось, что число российских школьников в новом учебном году превысило 1,1 миллиона человек. Эта цифра сравнима с населением таких крупных городов как Краснодар или Омск.