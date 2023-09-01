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Новости

01 сентября, 18:00

Общество

"Интервью": Александр Молотков – о том, как меняются московские колледжи

"Интервью": Александр Молотков – о том, как меняются московские колледжи

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге столицы

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков рассказал, какие новации в образовании представляет Москва на урбанфоруме в этом году. Он также сообщил, какие новинки ждут школьников с началом учебы.

Какое развитие получат программы предпрофессиональной подготовки? И как меняются московские колледжи? Подробнее – в программе "Интервью".

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