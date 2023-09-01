"Интервью": Александр Молотков – о том, как меняются московские колледжи

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков рассказал, какие новации в образовании представляет Москва на урбанфоруме в этом году. Он также сообщил, какие новинки ждут школьников с началом учебы.

Какое развитие получат программы предпрофессиональной подготовки? И как меняются московские колледжи? Подробнее – в программе "Интервью".