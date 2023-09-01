01 сентября, 18:00Общество
"Интервью": Александр Молотков – о том, как меняются московские колледжи
Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков рассказал, какие новации в образовании представляет Москва на урбанфоруме в этом году. Он также сообщил, какие новинки ждут школьников с началом учебы.
Какое развитие получат программы предпрофессиональной подготовки? И как меняются московские колледжи? Подробнее – в программе "Интервью".
Программа: Интервью