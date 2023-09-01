Развлекательная программа для детей состоится в рамках МУФ в Гостином Дворе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В первые выходные осени, 2 и 3 сентября, на площадке Московского урбанистического форума(МУФ) в Гостином Дворе появится большая развлекательная зона для детей, в рамках которой состоятся шоу, мастер-классы, представления и встречи с персонажами из мультфильмов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в субботу, 2 сентября, дети и их родители смогут посетить мероприятие, связанное с подвижными играми, в нем также примут участие тролли Розочка, Цветан, Алмазик и персонажи мультсериала "Три кота" Компот, Коржик и Карамелька.

В этот же день состоится шоу мыльных пузырей и блогерская вечеринка. На втором мероприятии детям и подросткам расскажут о жанрах и стилях видеоблогинга, они попробуют самостоятельно снять свои видеоролики и принять участие в интернет-челленджах.

В рамках программы "Кажется, нащупал" участники испытают свои интеллектуальные способности, попробуют погрузить руку в коробку и угадать, какой предмет находится внутри.

В "Суперлаборатории" дети и их родители посмотрят на различные эксперименты с углекислым газом и сухим льдом, после чего попробуют синтезировать радугу, сделать скульптуру из гвоздей или картину при помощи тепла рук. В этот же день все желающие могут посетить песочное шоу, где профессионал расскажет историю про День знаний, используя только стол со светом и песок.

В воскресенье, 3 сентября, столичные семьи могут принять участие в шоу "Супергерои", в рамках которого дети встретятся с персонажами фильмов и будут соревноваться между собой в различных конкурсах на ловкость, гибкость, скорость движений и быстроту реакций. Помимо этого, в зале Гостиного Двора "Москва" пройдет спектакль по произведению Редьярда Киплинга "Книга джунглей".

В оба дня детей постарше приглашают отправиться на тематические мастер-классы, они будут идти с 11:00 до 19:00. Дети попробуют своими руками сделать игрушку из помпонов, сумку из фетра, картину из гвоздей и нитей и другие поделки.

На форуме также организована отдельная программа, посвященная героям анимационной студии "Союзмультфильм". Дети и родители могут заняться зарядкой с Шариком и Матроскиным, отправиться на мастер-классы по анимации и изготовлению шопера с героями из "Простоквашино" и принять участие в викторинах, конкурсах.

Подчеркивается, что на больших экранах площадки МУФ в том числе состоится премьера новых серий мультфильма.

Гостей также пригласили принять участие в квесте "Москва – лучший город Земли", где им предстоит найти пять ключей от столицы. Дети наденут очки и лабораторные халаты, после чего отправятся путешествовать по станциям квеста вместе с добрым профессором Колбочкиным и коварным профессором Взрывновым.

Для детей в возрасте от пяти лет предлагается посетить квест "Будь здоров!", где они пройдут обследование у четырех врачей, а именно у педиатра, офтальмолога, стоматолога и травматолога. Детям расскажут о правильной чистке зубов и о правилах оказания первой помощи пострадавшему.

На площадке также будут работать восемь станций бьюти-бара, в рамках которой девочки и мальчики могут сделать себе новые прически, нанести аквагрим, переводные татуировки. Вход на все площадки свободный.

Ранее сообщалось ,что на площадке МУФ в "Лужниках" 2 сентября в 16:00 состоится чемпионат по настольной игре "Москва. Как это работает?". Дети и их родители смогут проверить, кто из них лучше знает столицу.

На клетках поля участников будут ожидать вопросы об исторических фактах города, работе коммунальных служб и устройстве столицы. В каждой карточке будет несколько вариантов ответа, правильным из которых окажется только один.



Лето проводили на площадках МУФ