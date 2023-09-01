Чемпионат по настольной игре о столице пройдет на площадке Мосурбанфорума в "Лужниках"

Фото: mosurbanforum.ru

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" 2 сентября состоится чемпионат по настольной игре "Москва. Как это работает?". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Соревнование проведут экскурсоводы музея городского хозяйства Москвы. Взрослые и юные участники смогут проверить, кто из них лучше знает столицу. Настольная игра представляет собой бродилку – игрокам нужно бросать кубик, чтобы определить, на какое количество клеток следует продвинуться вперед", – говорится в сообщении.

На клетках поля участников будут ожидать вопросы об исторических фактах города, работе коммунальных служб и устройстве столицы. В каждой карточке будет несколько вариантов ответа, правильным из которых окажется только один.

Чемпионат начнется в "Лужниках" в 16:00. Его победители получат экземпляр настольной игры. Всем участникам подарят сувениры от музея городского хозяйства.

Помимо этого, в любой день до 21:00 москвичи могут посетить в "Лужниках" мастер-классы по серфингу. Для занятий там установлена искусственная волна. Продолжительность одного занятия составляет 55 минут, в нем одновременно могут принять участие до пяти человек старше 16 лет.



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