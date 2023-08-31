Спортивные занятия и лекции пройдут на крышах районных центров в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках мероприятия "На высоте" на крышах московских районных центров "Место встречи" проведут спортивные занятия и лекции 3 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичей приглашают заняться расслабляющей йогой и научиться танцевать зумбу. Также все желающие смогут принять участие в розыгрышах призов.

Бесплатные занятия пройдут на крышах центров "Место встречи "Ангара"", "Место встречи "Эльбрус"", "Место встречи "Нева"", "Место встречи "Будапешт"", "Место встречи "Марс"", "Место встречи "Рассвет"", "Место встречи "Янтарь"". Для посещения занятий необходима предварительная регистрация.

Расписание будет следующее:

16:00–16:30 – сбор участников, разминка, розыгрыш призов;

16:30–17:00 – лекция о здоровом образе жизни и спорте;

17:00–17:20 – перерыв, интерактивы с ведущим, розыгрыш призов;

17:20–18:10 – тренировка по йоге;

18:10–18:30 – перерыв, интерактивы с ведущим, розыгрыш призов;

18:30–19:15 – тренировка по зумбе;

19:15–19:40 – перерыв, интерактивы с ведущим, розыгрыш призов;

19:40–20:40 – тренировка по йоге;

20:40–21:00 – завершение мероприятия, розыгрыш призов.

День знаний и выставка спортивных достижений пройдут в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках".

В пятницу, 1 сентября, все желающие смогут увидеть выставочные стенды крупных спортшкол и академий Москвы на территории Южного спортивного центра. Кроме того, можно будет принять участие в квесте "Спорт, квест, фест", на котором ждут разные загадки и испытания. За прохождение квеста участники получат фирменные призы.



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