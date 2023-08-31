Москвичей пригласили на мастер-классы по серфингу на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

Мастер-классы по основам серфинга проходят в рамках Московского урбанистического форума на площадке программы "Мой район" за Большой спортивной ареной в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для занятий там установлена искусственная волна. Мастер-классы проходят во все дни работы МУФ до 21:00. Новичков учат держаться на серфборде и поворачивать, а те, кто уже имеет какие-либо навыки, узнают более сложные элементы владения доской.

Продолжительность одного занятия составляет 55 минут, в нем одновременно могут принять участие до пяти человек старше 16 лет. Записаться на мастер-класс можно на сайте МУФ, запись открывается в 16:00 ежедневно, за исключением воскресенья.

Кроме того, по выходным – в 11:00, 14:00 и 20:00 – на искусственной волне проходят показательные выступления ведущих серфингистов России.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" можно научиться управлять картом. Занятия проходят на 180-метровой трассе, расположенной за Малой спортивной ареной. Для участия в них предварительная запись не требуется.



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