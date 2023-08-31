Более 10 тыс участников посетили деловую программу МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 10 тысяч участников посетили сессии, лекции и выступления двухдневной деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается на сайте стройкомплекса правительства столицы.

Мероприятия программы включили в себя более 40 различных сессий, акцент был сделан на мегапроектах Москвы, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Перед гостями выступили 230 российских и зарубежных спикеров.

Он добавил, что специалисты обсудили, что делает города конкурентоспособными, и обменялись идеями будущего градостроительного развития мегаполиса. По итогам деловой программы составят сборник проектов и идей, он войдет в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Это подчеркивает актуальность и важность мероприятия.

Онлайн мероприятия программы посмотрели более миллиона человек, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В дни проведения с 24 по 25 августа из залов центрального выставочного зала "Манеж" велась прямая трансляция всех мероприятий. <...> В первый день прошли дискуссии, затрагивающие такие темы, как эволюция реновации, стратегия развития транспортной инфраструктуры, роль арт-пространств, управление данными большого мегаполиса", – поделился он.

По его словам, главным событием дня стало пленарное заседание, в котором принял участие Сергей Собянин. Мэр представил основные направления развития Москвы. Также в преддверии деловой программы был организован бизнес-тур, в нем поучаствовал известный урбанист и автор концепции 8 80 Cities Гил Пеньялоса. Он побывал на реновационных объектах.

Добавляется, что второй день программы посвятили вопросам ревитализации, стратегии развития строительной отрасли столицы, адаптации городов к климатическим изменениям, концепции справедливого города, роли общественных пространств, новым сервисам и городской мобильности.

Помимо этого, 25 августа прошла пленарная сессия "Артерии города. Транспортные мегапроекты как драйверы развития мегаполиса" с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Ранее в рамках МУФ прошел тематический день "Экономика Москвы для студентов". В нем поучаствовали более 250 студентов экономических специальностей ведущих вузов столицы.

До этого стало известно, что голограмму выставки "Станция Манеж", представленную на площадке форума, внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую. В ней отражены все достижения столичной транспортной системы за последние годы. Ее размер составляет 37,68 на 5,8 метра.

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