Тематический день "Экономика Москвы для студентов" прошел в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематический день "Экономика Москвы для студентов" прошел в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). В нем поучаствовали более 250 студентов экономических специальностей ведущих вузов столицы, заявила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее мнению, на данный момент крупные города – главные источники экономического роста, так как именно в них концентрируются основные ресурсы. Так, доля городов в ВВП России составляет 78%, на столицу приходится около 20% в структуре ВВП и объеме инвестиций, 12% рабочих мест страны.

Она добавила, что экономика Москвы развивается стремительно, поэтому постоянно увеличивается запрос на квалифицированные кадры. Студенчество является потенциалом, который станет в ближайшее время частью большой экономики города, подчеркнула Багреева.

"Наша задача – рассказать молодым специалистам о том, как устроена экономика Москвы, познакомить с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития, показать, с помощью каких инструментов достигается устойчивость экономики и как она влияет на жизнь города", – поделилась она.

Важной частью мероприятия стала HR-сессия "Навыки будущего: основные тренды на рынке труда. Кого ищет работодатель?", где поучаствовали руководители кадровых служб госкорпораций, российских банков, других крупных организаций. На ней специалисты рассказали, какие молодые специалисты востребованы сегодня, поделились основными трендами на рынке труда.

Как подчеркнула Багреева, молодому специалисту важно не только получить необходимые профессиональные навыки, но и воспитать в себе качества, позволяющие стать конкурентоспособным на рынке труда. Участие в сессии поможет определить вектор развития компетенций, мероприятие станет залогом успешного начала карьерного пути.

Отмечается, что вторую половину дня посвятили экономическим дебатам. Студенческие команды должны были решить экономический кейс, публично защитить его и выступить с критикой идей команд соперников. Победителем стала команда Финансового университета при правительстве РФ. Второе место у университета правительства Москвы, третье заняла команда Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

По мнению Багреевой, соревнование показало высокую профессиональную подготовку будущих экономистов, их погруженность и заинтересованность. Также в мероприятии поучаствовали студенты-экономисты Московского государственного университета имени Ломоносова, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Российского экономического университета имени Плеханова и других учебных заведений.

Помимо этого, 30 августа сотрудники комплекса городского хозяйства рассказали о своей деятельности на площадке МУФ в концертном зале "Зарядье". Программу открыла сессия под названием "Создание комфортной городской среды – определяющий фактор развития мегаполисов".

Также сообщалось, что четвертую площадку Московского урбанистического форума – "Станцию Манеж – посетили уже около 3,5 миллиона человек. На выставке представлены раритетные модели "Москвичей", автомобиль на водородном двигателе Aurus, интерактивные инсталляции и другие.

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 на четырех разных площадках