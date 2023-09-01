Флагманский центр Филатовской больницы откроется для пациентов в ближайшее время

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова начнет принимать пациентов в скором времени. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

По его словам, 2 и 3 сентября в центре начнутся экскурсии. Посетители смогут посмотреть на спасение жизни и оборудование здания. Их познакомят с зоной триажа на первом этаже.

"Также узнают, как доктора в приемном отделении видят, в каком состоянии и когда к ним прибудут пациенты. Работа самого флагманского центра начнется в ближайшее время", – подчеркнул главврач.

Вечорко добавил, что при высоком интересе к экскурсиям их могут повторить.

До этого руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64 составляет 80%. Объект строится по адресу улица Вавилова, дом 61.

Ранее Загрутдинов рассказал, что пять поликлиник планируют достроить в Москве до конца года. Он подчеркнул, что одним из основных направлений является строительство больниц по единому стандарту качества и обслуживания.

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