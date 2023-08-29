Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

В Госдуме РФ предложили выплачивать семьям по 26 тыс рублей на покупки к школе

В Госдуме РФ предложили выплачивать семьям по 26 тыс рублей на покупки к школе

Будущие контрактники рассказали, почему решили принять участие в спецоперации

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за два месяца

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 августа

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 73%

Специалисты объяснили, как выбрать кедровые орехи

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 29 августа

Стоимость цветов выросла в столице к 1 сентября

Москвичам рассказали о погоде 29 августа

В Госдуме предложили помочь родителям школьников и выделять им из бюджета по 26 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Если семьи живут на приграничных с зоной СВО территориях, то выплату могут увеличивать до 30 тысяч рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на документы, направленные в правительство.

Авторы инициативы объясняют ее значительным ростом цен на одежду и канцелярские принадлежности. Как пояснили в Госдуме, некоторые родители вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика