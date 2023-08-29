В Госдуме РФ предложили выплачивать семьям по 26 тыс рублей на покупки к школе

В Госдуме предложили помочь родителям школьников и выделять им из бюджета по 26 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Если семьи живут на приграничных с зоной СВО территориях, то выплату могут увеличивать до 30 тысяч рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на документы, направленные в правительство.

Авторы инициативы объясняют ее значительным ростом цен на одежду и канцелярские принадлежности. Как пояснили в Госдуме, некоторые родители вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.