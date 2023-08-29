Жителей Москвы предупредили о кратковременном дожде 29 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Во вторник, 29 августа, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 10 градусов, по области – до 7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний в Москве установится летняя погода. Температурные показатели могут достигнуть 27 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 29 августа