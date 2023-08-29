Синоптик предупредил о заморозках по ночам в ряде регионов до конца августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Нижегородской области, на юге Урала и в Забайкалье до конца августа прогнозируются заморозки до минус одного–двух градусов по ночам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Вместе с тем на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа погода продолжит быть выше нормы. Так, в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярске и Хакасии температура будет превышать 30 градусов в течение рабочей недели, а в Тыве – выше 35 градусов.

Синоптик добавил, что в Краснодарском крае и Крыму температура будет на 2–3 градуса выше нормы в ближайшие дни – в пределах от 29 до 34 градусов. Температура воды в Феодосии будет составлять 25 градусов, в Алуште и Ялте – 26 градусов, Туапсе и Геленджике – 27 градусов, Сочи – 28 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в ночь на 29 августа температура воздуха в некоторых подмосковных районах может упасть до плюс 1 градуса.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели.

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании 29 августа