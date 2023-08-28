Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Температура воздуха в некоторых подмосковных районах может упасть до плюс 1 градуса в ночь с 28 на 29 августа. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая температура связана с вторжением прохладных воздушных масс, поэтому уже к вечеру 28 августа вырастет количество облаков, а ночью может пойти небольшой дождь.

"В Московской области, в районах, где будут прояснения, – там ожидаются значительные понижения температуры. Ночная температура и так прогнозируется невысокая – плюс 7–9 градусов в Москве, 6–10 – по области, но местами температура понизится даже до 1 градуса", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что днем в Москве ожидается примерно 17–18 градусов тепла.

Также Вильфанд рассказал, что в первые выходные осени, 2 и 3 сентября, в Москве прогнозируется теплая летняя погода, температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов.

"В субботу теплая ночь – плюс 12–17 градусов, а днем – плюс 21–26, это настоящее лето. В воскресенье примерно такая же погода – плюс 12–17 ночью и плюс 20–25 – днем. В субботу кратковременный дождь, а в воскресенье – преимущественно без осадков, переменная облачность", – сообщил он.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что такая температура будет выше нормы на четыре градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.

В Москве ожидается 21 градус 28 августа