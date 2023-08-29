Жители Москвы смогут наблюдать суперлуние в ночь на 31 августа

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В августе москвичи смогут увидеть не только звездопады, но и суперлуние – явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Для наблюдения за ним нужно выехать на природу подальше от черты города, рассказал Москве 24 руководитель сервиса "Яндекс Погода" Александр Ганьшин.

Пиком активности "голубого" суперлуния станет ночь на пятницу, 31 августа. Особенно хорошо луну будет видно москвичам утром 31 августа. Тогда небесное явление получится увидеть невооруженным взглядом, луна будет выделяться на фоне ночного и утреннего неба.

По информации экспертов, данное суперлуние станет самым крупным в году. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии 357 344 километров от Земли. Максимальной точки спутник достигнет 31 августа в 04:35 по московскому времени.

Метеорологи "Яндекс Погоды" при помощи собственной технологии "Метеум" узнали, что в столице 30–31 августа ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому москвичи смогут увидеть явление ближе к ночи. В Санкт-Петербурге прогнозируется пасмурная погода, поэтому суперлуние там будет не так хорошо видно.

Помимо этого, хорошо явление будет видно в уральских и поволжских городах: в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Там будет погода без осадков, лучшим временем для наблюдения специалисты назвали 3–4 часа утра.

Также ясная и теплая погода ожидается в Самаре и Казани, поэтому горожане смогут рассмотреть Луну. При этом чуть меньше повезет жителям Сибири: в Омске 30 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего увидеть явление будет труднее. В остальных городах Сибири будет облачно с прояснениями.

"Голубая луна будет видна за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. <...> Это одно из самых крупных суперлуний за год, поэтому его лучше не пропускать", – уточнил Ганьшин.

По его словам, при условии ясного неба и хорошей погоды суперлуние можно будет наблюдать всю ночь.

Ранее москвичи смогли увидеть осетровое суперлуние в ночь на 1 августа.

При этом жители столицы не смогли увидеть пик метеорного потока Персеиды, который пришелся на ночь с 11 на 12 августа. Помешали уличное освещение и облачная погода.

Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на 31 августа