Москвичи смогут увидеть осетровое суперлуние в ночь на 1 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Благодаря погоде жители и гости столицы смогут увидеть осетровое суперлуние в ночь на 1 августа. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В августе жители столичного региона смогут наблюдать сразу два суперлуния: первое – в ночь на 1 августа, которое назвали осетровое, и в ночь на 30 августа, самое крупное суперлуние в 2023 году", – подчеркнула она.

По словам метеоролога, луна появится над горизонтом после 21:00, когда с неба уйдут облака.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление. Синоптик отметил, что в конце недели столбики термометров могут показать до 30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве на этой неделе, однако не исключены небольшие дожди.

Так, 31 июля в столице ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме: в этот день днем она составит 22–27 градусов, а ночью – 10–15 градусов.

Синоптики рассказали о погоде 31 июля в Москве