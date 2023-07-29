Синоптик рассказал, что 30 и 31 июля в Москве не ожидается дождей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля, в Москве не ожидается дождей. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, в воскресенье в Москве ожидается "гребень антициклона с запада", поэтому будет меньше облаков и потеплеет. Кроме того, в столице осадки не предвещаются, однако в Подмосковье пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 22 до 24 градусов со знаком плюс.

"В понедельник антициклон сохранит над регионом преимущественно солнечную и сухую погоду, с температурой соответствующей календарю. Днем переменная облачность, без осадков. Температура плюс 24–26 градусов", – добавил синоптик.

Эксперт отметил, что 1 августа в Московском регионе после 12:00 местами пройдут небольшие дожди, при этом температура воздуха составит от плюс 23 до 25 градусов. В среду, 2 августа, прогнозируются грозовые дожди и температура воздуха от 23 до 25 градусов тепла.

В четверг и пятницу, 3 и 4 августа, вновь пройдут грозовые дожди, а температура будет близка к норме, термометры покажут от плюс 22 до 26 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье – половина от июльской нормы.

Тишковец добавил, что за текущий июль в столице выпало 144 миллиметра осадков, что в 1,7 раза больше нормы. При этом среднемесячная температура на 1,2 градуса отстает от нормы.

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в столице за сутки