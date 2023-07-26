В Москве выпало 112% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за месяц выпало 112% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", – передает РИА Новости его слова.

Синоптик обратил внимание, что июль в Москве выдался прохладным. Эксперт уточнил, что температурный фон оказался на 1,4 градуса ниже нормальных значений. Кроме того, текущий месяц можно охарактеризовать как влажный, добавил Тишковец. В конце июля норма по осадкам будет перевыполнена в 1,5–1,8 раза, спрогнозировал он.

В свою очередь, как сообщает телеканал "360", непогода в столице будет сопровождаться жарой. Это подтверждает прогноз специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой.

Она уточнила, что после полудня в среду, 26 июля, в Москве пройдет сильный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду.

В четверг, 27 июля, в городе ожидается меньше осадков, добавила Позднякова. Воздух прогреется до 25–27 градусов. В конце недели будет преобладать ненастная погода. В пятницу, 28 июля, ожидается 27–29 градусов.

В выходные могут быть сильные дожди, предупредила синоптик. Температура в воскресенье, 30 июля, снизится до 21–23 градусов.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала RT, в каких российских субъектах температура в ближайшие дни окажется ниже нормальных значений. Специалист сообщила, что похолодание ожидается в западной части Мурманской области, Карелии, Санкт-Петербурге, Смоленской области и западных районах Центрального Черноземья, а также в Крыму.

По ее словам, в предстоящие выходные похолодание затронет Ростовскую область и все южные округа. Столбики термометров будут показывать на 1–3 градуса ниже нормы, уточнила Макарова. Слабо прогреется воздух и в Магаданской области, а также на северо-востоке Якутии. Отклонение от нормальных значений может составить 8 градусов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о грозе 26 июля. Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается сильный ливень. Порывы ветра местами могут достигать 15–20 метров в секунду.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в Москве непогоды.

Гражданам настоятельно рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. При выходе из дома в ведомстве посоветовали соблюдать меры безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.



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