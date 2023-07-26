Москвичей предупредили о грозе 26 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 26 июля, в столице и области ожидаются облачная погода с прояснениями и дождь с грозой, возможно выпадение града. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля в столице выпало до четверти нормы осадков. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что наибольшее количество пришлось на Истру. Там почти четверть месячной нормы выпала за три часа. Сильные дожди также прошли в столичном районе Тушино. Там выпало 16 миллиметров осадков.



"Атмосфера": дождь и гроза ожидается в Москве 26 июля