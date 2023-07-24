Синоптик предупредил о повышении температуры до 31 градуса и сохранении дождей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух в столице прогреется до 31 градуса к четвергу, 27 июля. Однако в городе сохранится дождливая погода. Такой прогноз составил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздушные массы будут поступать с юго-запада. И это значит, что уже завтра будет совершенно другая атмосферная и погодная ситуация. Повысится температура, ночная будет уже 13–15 градусов, а дневная – от 23 до 24 градусов", – цитирует его "Интерфакс".

Как отметил синоптик, такие показатели уже будут соответствовать нормальным летним значениям. Однако температура не прекратит расти, предупредил он. В ночь на среду, 26 июля, воздух прогреется до 16–18 градусов. Днем столбики термометров покажут 23–25 градусов в Москве, а в Подмосковье – 26 градусов, уточнил Вильфанд.

По его словам, от 26 до 31 градуса ожидается в столице 27 июля. Такие показатели на 2–3 градуса превысят норму. Синоптик также обратил внимание, что погода будет находиться под влиянием циклонической циркуляции. Это означает, что дожди и облачность не уйдут из Москвы, объяснил он. Прогнозируется 5–7 миллиметров осадков и пониженное давление.

Вильфанд рассказал, что температура начнет снижаться к выходным.

"Ночи теплые, но днем температура понизится до нормальных значений. Ночные температуры – 15–20 градусов, а днем за счет облачности – от 19 до 24 градусов", – резюмировал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская предупредила, что в Москве на этой неделе ожидаются дожди с грозами и душная погода. По ее словам, к четвергу, 27 июля, температура поднимется до 26 градусов.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе. Как отметил синоптик, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы.



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