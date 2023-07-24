Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 4–9 миллиметров осадков выпадет в Москве в течение дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, примерно такое же количество дождей оставила зона осадков в Смоленской и Псковской областях РФ и Витебской области Белоруссии.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в столице на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди. При этом воздух в городе будет прогреваться.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.

