Москвичам пообещали душную погоду с дождями на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жителей и гостей Москвы ожидают дожди с грозами на следующей неделе. К четвергу, 27 июля, температура поднимется до 26 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

"Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди", – подчеркнула она.

По словам синоптика, в начале недели столбики термометров покажут от 19 до 20 градусов, 25 июля температура поднимется до 24 градусов, однако прогнозируются дожди. Метеоролог указала, что с 26 июля на столицу выйдет южный циклон, который принесет дожди с грозами, а во второй половине недели в город придет теплая и душная погода.

"В четверг небольшая вероятность дождей, и они усиливаются к пятнице, тоже с грозами, но днем до плюс 26 градусов может быть", – резюмировала собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 24 июля станет самым холодным днем предстоящей недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

В Москве прошли дожди