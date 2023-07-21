Ученый заявил об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за аномальной жары

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Аномальная жара, зафиксированная в Европе, США и Китае, способна привести к продовольственному кризису из-за ее пагубного воздействия на фермерские культуры и коралловые рифы. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на профессора британского университета Лидса Джона Маршама.

"Растет риск гибели урожаев в разных регионах мира, что негативным образом повлияет на доступность продовольствия и его стоимость", – отметил он.

По данным издания, к 2040 году тепловые волны будут появляться в 12 раз чаще, из-за чего природа не сможет восстановиться. Аномальная жара также несет угрозы для коралловых рифов, которые привыкли к стабильной температуре.

"Если мы не будем действовать быстро, эти экосистемы исчезнут", – подчеркнул ученый.

Он добавил, что пока нет таких технологий, которые могут поддерживать оптимальную температуру природных экосистем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рекордно высоких температур, которые фиксируются в настоящее время в европейских странах, можно не ждать в России. Синоптик объяснил, что антициклон над Средиземным морем движется по необычной траектории. Как правило, такие гребни идут с северной стороны на юг или, наоборот, по меридиану, заметил он.

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