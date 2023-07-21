Синоптик заверил, что аномальная жара из Европы не дойдет до России

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Рекордно высоких температур, которые фиксируются в настоящее время в европейских странах, можно не ждать в России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Каким бы ни был мощным антициклон, то барическое образование, которое определяет супержаркую погоду на юге западной Европы, конечно же, до нашей страны не дотянется никак", – передает "Интерфакс" его слова.

Синоптик объяснил, что антициклон над Средиземным морем движется по необычной траектории. Как правило, такие гребни идут с северной стороны на юг или, наоборот, по меридиану, заметил он. Однако установившийся антициклон лежит вдоль круга широты, под его влиянием находится большая территория юга Европы и даже часть Турции, подчеркнул Вильфанд.

Эксперт обратил внимание, что жара немного спала в центральной части Западной Европы. В свою очередь, в южной части температурные показатели остаются на высоком уровне, добавил он.

"Но к нам это все не придет", – резюмировал Вильфанд.

Ранее стало известно, что температура в Европе может подняться до 50 градусов из-за теплового взрыва в Сахаре.

Так, 50-градусная жара может установиться в Италии. На сегодняшний день рекордным показателем является отметка на уровне 48 градусов, которая была достигнута на Сицилии в 2021 году.

Эксперты прогнозируют, что новые температурные рекорды в 2023 году будут установлены в нескольких европейских странах. В настоящее время аномальная жара охватила Италию, Грецию и Испанию. На территории этих государств увеличился риск возникновения пожаров.



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