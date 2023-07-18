В Европу может прийти 50-градусная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

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Температура в Европе может подняться до 50 градусов из-за теплового взрыва в Сахаре. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на сообщения метеослужб.

"Новый тепловой взрыв в Сахаре создает еще больше экстремальных условий для Европы", – говорится в материале.

Так, 50-градусная жара может установиться в Италии. На сегодняшний день рекордным показателем является отметка на уровне 48 градусов, которая была достигнута на Сицилии в 2021 году.

Эксперты прогнозируют, что новые температурные рекорды в 2023 году будут установлены в нескольких европейских странах.

В настоящее время аномальная жара охватила Италию, Грецию и Испанию. На территории этих государств увеличился риск возникновения пожаров. Граждан предупреждают о возможных сбоях в транспортной и энергетической инфраструктуре.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что рост средней температуры на планете может стать причиной увеличения количества катаклизмов.

Так он прокомментировал информацию о том, что 3 июля было на Земле самым жарким днем за всю историю наблюдений. По данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура воздуха на планете поднялась выше 17 градусов Цельсия.



Аномальная жара пришла в Европу