Аномальная жара в Азии "сыграла на руку" России – СМИ

Фото: 123RF/andreevarf

Аномально жаркая погода в странах Азии пошла на пользу России, которая резко увеличила поставки топлива в регион. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства сообщается, что поставки российского угля в регион в начале апреля выросли до 7,46 миллиона тонн, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Спрос также вырос на сжиженный природный газ (СПГ).

Авторы статьи уверены, что несмотря на западные санкции, российский энергетический сектор выглядит привлекательным для азиатского направления.

До этого стало известно, что поставки СПГ в Китай из России в январе – апреле выросли на 50% и увеличились до 2,14 миллиона тонн. При этом основным поставщиков газа в Китай с января по апрель этого года по традиции остается Австралия. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место.

