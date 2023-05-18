Стоимость газа в Европе упала ниже 350 долларов за тыс кубометров впервые с июня 2021 года

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Стоимость газа в европейских странах рухнула ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Крайний раз подобный показатель фиксировали 7 июня 2021 года. При этом в общей сложности снижение стоимости с начала дня составило около 2,7%.

Цены июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 348,3 доллара за тысячу кубометров газа, или 31,1 евро за мегаватт-час. Отмечается, что цены на бирже ICE представлены в евро за мегаватт-час.

10 мая стало известно, что стоимость одной тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже 400 долларов впервые с 8 июля 2021 года.

За сутки цена упала примерно на 2,4%. Стоимость за тысячу кубометров газа в предыдущий торговый день составляла 407,8 доллара.

В свою очередь, аналитик Сергей Кауфман заявил, что цены на газ в Европе могут увеличиться до 600–800 долларов за тысячу кубометров из-за жары или похолодания. Если аномалий в погоде не случится, то стоимость составит 200–300 долларов.