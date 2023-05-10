ФТС сообщила о трудностях с экспортом нефти и газа из РФ

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Определенные трудности существуют с экспортом нефти и газа из России, сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Экспорт. Определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся", – приводит ТАСС его слова.

Однако он обратил внимание, что объем экспорта из РФ в первом квартале 2023 года по ряду других позиций превысил показатели 2019 года.

Что касается импорта, ситуация относительно прошлого года не стала хуже, добавил эксперт. Он заметил, что "импорт идет очень неплохо" в текущем году.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года в России на 10% снизилась добыча газа. Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". В первом квартале компания "Газпром нефть" сократила добычу на 18%, до 8,6 миллиарда кубометров, а в марте – на 22%, до 2,3 миллиарда кубометров.

До этого поступила информация, согласно которой российская сторона до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день от средней добычи февраля. Помимо этого, о сокращении добычи этого ресурса до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.



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