"Газпром" призвал либерализовать газовые цены на внутреннем рынке для промышленности

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После падения объемов экспорта газа за рубеж "Газпром" призвал постепенно либерализовать оптовые цены на внутреннем рынке для промышленных потребителей, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, такую идею выдвинул зампред компании Виталий Маркелов. Как он отметил, газовая отрасль должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок. Начать он предложил с нескольких субъектов РФ.

Сегодня компания продает газ по тарифу, установленному ФАС, за исключением небольших объемов топлива, реализуемых на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Независимые производители газа могут продавать его по свободной цене, однако на деле ориентируются на тариф, предлагая к нему небольшую скидку, когда это выгодно. При этом сам "Газпром" должен продавать газ именно по тарифу всем потребителям, даже в регионах страны, где расходы компании не покрываются.

Доля "Газпрома" на внутреннем рынке на 2021 год составляет 63%, или 377 миллиардов кубометров. На население и коммунально-бытовых потребителей приходится порядка 19% от общего потребления в России.

В компании считают, что независимые производители, доминируя в высокодоходных регионах, вытесняют "Газпром" с рынка, поэтому Маркелов призвал устранить ценовую дискриминацию в пилотных областях. По его оценке, на изменения рынка потребуется до двух лет.

Также зампред компании предложил сформировать "зимнюю премию" на газ, введя сезонную дифференциацию регулируемых оптовых газовых цен, повысив диапазон их колебаний на 10–20% от уровня тарифа. Это предлагается сделать, чтобы сформировать уровень цен, превышающий регулируемые, что позволит увеличить в том числе спрос на биржевых торгах.

ФАС, комментируя предложение Маркелова, заявила, что на первом месте обеспечение свободного доступа к трубопроводной газовой инфраструктуре, а затем – создание репрезентативного индикатора, которое возможно в рамках существующих механизмов. До выполнения этих двух условий обсуждать либерализацию оптовых цен на внутреннем рынке ФАС считает преждевременным.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром" в 2022 году получила 747,25 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Заявленная прибыль "Газпрома" оказалась на 72,2% ниже по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем выручка холдинга увеличилась на 24,9% и составила 7,98 триллиона рублей.

Валовая прибыль компании "Газпром" снизилась на 11,8%, до 3,21 триллиона рублей. Уменьшилась и прибыль до уплаты налогов – ее оценили в 1,02 триллиона рублей вместо 3,2 триллиона рублей в 2021 году.