"Газпром" может закупить российские турбины для СПГ-завода на Балтике – СМИ

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Для СПГ-завода "Русхимальянса" (паритетное СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") в Усть-Луге могут закупить российские турбины ГТД-110М, которые должны будут заменить японские газовые турбины. При этом компрессоры для проекта могут быть заказать у "Казанькомпрессормаша". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Япония отказалась от поставок турбин на фоне санкций. Отмечается, что окончательное решение по покупке российских турбин еще не принято, переговоры еще ведутся.

По мнению экспертов, турбина ГТД-110М не является полноценной заменой японской Н100 MHI. Специалисты считают, что замена состава критического оборудования на российское может сдвинуть запуск завода на 12-15 месяцев.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новые антироссийские санкции. Так, с 3 февраля японские власти запретили экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

19 января стало известно о том, что "Газпром" снизил прокачку газа через Украину на 23%. В начале января 2023 года объем прокачки газа через Украину составлял 43,3 миллиона кубометров. Спустя неделю он снизился до 35,5 миллиона кубометров, а еще позже – до 32,6 миллиона кубометров.

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