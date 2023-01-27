Песков заявил, что новые антироссийские санкции Японии не являются критичными

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Японией новых антироссийских санкций не приведет к страшным последствиям для России. По его словам, РФ с каждым днем все больше адаптируется под санкции.

Он уточнил, что Япония изначально заняла позицию недружественной страны, а теперь просто продолжает данную линию. По словам Пескова, новые санкции значительно не усугубят ситуацию.

"Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков уточнил, что последствия для двусторонних отношений России и Японии после введения санкций неизбежны. По его словам, Москвой будут выработаны ответные шаги, которые затронут экономическую сферу и будут обусловленны прежде всего интересами РФ.

Ранее стало известно, что Япония ввела дополнительные персональные санкции против 22 физических лиц из России, среди них – вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК РФ Элла Памфилова, философ Александр Дугин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев.

Также новый пакет японских санкций вводит экспортные ограничения против 49 организаций из России. В их число входят Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, Центр судоремонта "Звездочка", Московский институт теплотехники, НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и другие.

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