"Газпром" снизил прокачку газа через Украину на 23%

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Объем поставок газа в Европу через Украину на 19 января снизился на 23%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 25,1 миллиона кубометров на 19 января", – сообщил Куприянов.

По данным на начало января 2023 года, объем прокачки газа через Украину составлял 43,3 миллиона кубометров. Спустя неделю он снизился до 35,5 миллиона кубометров, еще позже – до 32,6 миллиона кубометров.

5 января 2023 года цена на газ в Европе опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с 2021 года. Торги на лондонской бирже ICE открылись с рекордных 696,4 доллара за тысячу кубометров. Позже стоимость вновь превысила отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.



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