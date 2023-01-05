Цены на газ в Европе впервые с 2021 года опустились ниже 700 долларов за тысячу кубов

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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 5 января впервые более чем за год опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 696,4 доллара за тысячу кубометров, потеряв 2,3%. Стоимость по состоянию на 10:12 составила 726,3 доллара, набрав 1,9%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 712,7 доллара за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что на снижение котировок газа влияют погодные условия в Европе. Так, в большинстве стран ЕС температура выше климатических показателей. Это привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Британская газета Financial Times представила прогноз мировых событий на 2023 год, среди которых прогнозируется вероятность отключения электроэнергии в Европе из-за энергетического кризиса. Аналитики издания отметили, что наиболее вероятными блэкауты в Европе будут в следующем году.

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