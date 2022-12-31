В Британии спрогнозировали веерные отключения электроэнергии в Европе в 2023 году

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Британская газета Financial Times представила прогноз мировых событий на 2023 год. В материалах издания прогнозируется, помимо прочего, вероятность отключения электроэнергии в Европе на фоне энергетического кризиса.

Согласно материалам издания, отключения в Европе могут произойти уже в ближайшие месяцы при условии наступления холодов. Однако более вероятным аналитики издания считают блэкауты в ЕС в следующем году, связанные с трудностями при заполнении газовых хранилищ на фоне отсутствия топлива из России.

Среди прочих прогнозов газеты – Риши Сунак останется премьером Великобритании, президент США Джозеф Байден выдвинет свою кандидатуру на выборах, а Дональду Трампу предъявят обвинения в нарушении законодательства.

Аналитики издания также считают, что президент Турции Тайип Эрдоган останется у власти после выборов, Китай вернется к темпам экономического роста выше 5% в год, а Twitter продолжит работу, несмотря на приобретение платформы Илоном Маском.

Ранее с прогнозом событий в 2023 году выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В его списке из 10 пунктов – распад ЕС, гражданская война в США и создание Четвертого рейха.

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