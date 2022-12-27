Эксперты рассказали, что может сбыться из прогноза Медведева на 2023 год

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях прогноз из 10 пунктов на 2023 год. В частности, он предположил, что мир ждет отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, а также подорожание газа и нефти. Кроме того, Медведев допустил гражданскую войну в США, после которой победу на выборах президента в ряде американских штатов одержит Илон Маск. Разбираемся, что из этих пунктов может стать реальностью.



"Футуристические гипотезы"

В понедельник, 26 декабря, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал пост с прогнозом о возможных политических событиях, которые произойдут в 2023 году.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза России Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту.

Прогноз Медведева состоит из 10 пунктов. Что касается экономической области, то, по мнению зампреда Совбеза РФ, в следующем году случится крах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кроме того, произойдет отказ от доллара и евро как мировых резервных валют с последующим возвращением к системе золотого стандарта. Также активным станет использование цифровых фиатных валют.

Вместе с тем цена на нефть поднимется до 150 долларов за баррель, а газ подорожает до 5 000 долларов за кубометр. Все крупнейшие фондовые площадки переместятся из США и Европы в Азию, указал Медведев.

Зампред Совбеза РФ не исключил и масштабные изменения в политической сфере. Например, возвращение Великобритании в состав Евросоюза, который впоследствии распадется. Помимо того, он допустил, что Польша и Венгрия захватят западные области Украины. Последняя при этом прекратит свое существование как государство.

Также на базе Германии и примкнувших к ней союзников – Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии и ряда других стран – создадут Четвертый рейх, полагает Медведев. Между ним и Францией начнется война, которая приведет к разделу Европы и непосредственно Польши. Сложная ситуация, по мнению зампреда Совбеза РФ, сложится и в США, в частности, начнется гражданская война.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" – подытожил свой предновогодний пост Медведев.

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск прокомментировал прогнозы зампреда Совбеза РФ. Бизнесмен назвал эпичными его гипотезы. "Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", – отметил Маск в своем Twitter.



"Есть достоверные тенденции"

Прогноз Дмитрия Медведева опрошенные Москвой 24 эксперты назвали преувеличенным и больше похожим на троллинг. "С одной стороны, в прогнозах есть достоверные тенденции. С другой – моменты, в которых он пародирует прогнозы западных СМИ, политиков, чтобы потроллить оппонентов, которые давно вещают о распаде России", – заявил политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Эксперт согласился с тем, что в 2023 году существует вероятность обрушения украинской государственности. В частности, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины.





Александр Шатилов политолог Польша уже давно точит зубы на Львовскую область и не только, а Венгрия считает Закарпатье фактически своей территорией.

Шатилов также допустил резкое повышение цен на нефть и газ, но в том случае, если Запад пойдет на дальнейшую эскалацию отношений с Россией и конфликт на Украине выплеснется за пределы страны. "В этой ситуации начнется международная дестабилизация и углеводороды основательно скакнут в своей цене", – пояснил политолог.

Относительно возможным он назвал возврат Великобритании в состав Евросоюза. По мнению эксперта, элите страны такой шаг психологически дастся сложно. "Да и под контроль Брюсселя им идти неохота, особенно когда Евросоюз испытывает социально-экономические перегрузки", – комментирует Шатилов.

При этом прогнозы о создании Четвертого рейха и гражданской войне в США он счел троллингом в духе западных аналитиков.

В свою очередь, экономист Лазарь Бадалов назвал нереалистичным прогноз о возвращении к золотому стандарту.





Лазарь Бадалов экономист Экономика поменялась, и если будет формироваться какая-то финансово-экономическая система, то она будет основана точно не на привязке к каким-либо активам, к золоту, доллару и еще чему-то. Современная финансовая система не имеет необходимости быть привязанной к какому-либо якорному активу.

Отказ от доллара и евро как мировых резервных валют вряд ли произойдет, но возможно их ослабление в пользу региональных валют, добавил Бадалов. "Этот процесс уже запущен, он и дальше будет развиваться. Так что в этом прогнозе есть определенная доля правды. Не то что крах доллара и переход к чему-то новому. Но изменение этой модели, которая раньше базировалась только на свободно конвертируемых валютах, она да, присутствует", – подчеркнул экономист.

С этим согласен и Шатилов. По его словам, отказ от доллара и евро является очень отдаленной перспективой.

