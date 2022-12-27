Илон Маск прокомментировал предсказания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева

Фото: AP/Susan Walsh

Илон Маск назвал предсказания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год "эпичными". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский предприниматель также отреагировал на список Медведева удивленным эмодзи.

Ранее Медведев составил список предсказаний на 2023 год, среди которых, в том числе, был выигрыш Илона Маска на выборах в США, которые пройдут после гражданской войны в Штатах. Кроме того, политик предрек распад Европейского Союза и создание Четвертого рейха.

До этого Маск рассказал, когда собирается покинуть пост главы Twitter. По его словам, это произойдет, когда он найдет кого-нибудь "достаточно глупого, чтобы согласиться на эту работу".

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