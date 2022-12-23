12:57Технологии
Илон Маск анонсировал счетчик просмотров в Twitter
Фото: depositphotos/ArtemSam
Американский предприниматель Илон Маск анонсировал счетчик просмотров в Twitter.
По словам Маска, теперь пользователи смогут узнать, сколько просмотров набрал каждый твит. Новая функция удобна, так как более 90% пользователей Twitter читают твиты, но сами не пишут их, не оставляют комментарии и не лайкают.
Предприниматель добавил, что твиты читают примерно в 100 раз чаще, чем лайкают.
Ранее сообщалось, что в Twitter стало возможно отслеживать цены на криптовалюты. Вводя криптовалютные или биржевые тикеры, пользователи соцсети могут проследить за графиком изменения стоимости. Разработчики планируют улучшить интерфейс, добавив новые символы.
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