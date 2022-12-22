В Twitter стало возможно отслеживать цены криптовалют

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В Twitter стало возможно отслеживать цены на криптовалюты. Уточняется, что текущий курс можно узнать, если ввести тикер актива в строку поиска. Об этом пишет РБК.

Вводя криптовалютные или биржевые тикеры (со знаком доллара перед символами), пользователи социальной сети могут проследить и за графиком изменения стоимости.

Кроме того, интерфейс еще планируют усовершенствовать, добавив новые символы.

Нынешний владелец Twitter Илон Маск позитивно оценил нововведение. Он поблагодарил разработчиков за вклад в развитие социальной сети.

Ранее Маск сравнил компанию Twitter с терпящим крушение самолетом. Об этом он сообщил в режиме онлайн в аудиокомнате в социальной сети. По его словам, сокращая расходы в Twitter, 2023 год завершится для компании без убытков.

До этого американский предприниматель заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет кого-нибудь "достаточно глупого, кто согласится на эту работу". Он также сообщил, что будет руководить командами программного обеспечения и серверов.

В начале недели Маск опубликовал опрос, в котором спросил у пользователей, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. Большинство пользователей проголосовали за его увольнение. В опросе приняли участие более 17,5 миллиона респондентов.

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