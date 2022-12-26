Медведев назвал шесть основных итогов 2022 года

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2022 году мир изменился навсегда. По мнению политика, уходящий год был "сложным, грозным, драматичным" и стал порогом новой эпохи, которая несет кардинальные перемены во всем.

В своей статье для "Российской газеты" Медведев озвучил шесть основных выводов насчет того, что происходило в последние 12 месяцев. Прежде всего он назвал вынужденным решение Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Медведев заявил, что "нацизм рядом, но он не пройдет", указав, что в ситуации с Украиной речь шла о безопасности и суверенитете самой России. Он заверил, что Москва приложит все необходимые усилия для достижения целей СВО.

"Бои в Донбассе идут не просто за населенные пункты, названия которых стали сегодня символами стойкости, патриотизма и мужества наших солдат и офицеров. Спецоперация – это продолжение нашей давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях", – написал Медведев.

Вторым итогом года Медведев назвал слом "последних иллюзий" относительно современного западного мира. По словам политика, сегодня Россию с Западом "разделяет гораздо больше, чем объединяет". Он отметил, что именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями западного мира. Медведев указал, что Россия обойдется без этого и будет развивать отношения с остальным миром.

Говоря о третьем итоге года, Медведев заявил, что "эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами". Он указал, что нарастание русофобии в западном мире происходило не только в 2022 году, но и как минимум восемь предыдущих лет.

"Растоптать Россию, а вместе с ней "Русский мир", расколоть его или подчинить чужой воле невозможно", – подчеркнул политик.

Четвертый итог прошедшего года зампредседателя СБ РФ сформулировал так: "Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции". По мнению Медведева, Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики. Он уверен, что жесточайшее соперничество западных стран и всего остального мира будет идти по нарастающей. Впоследствии, считает он, произойдет смена укладов, а России в новом мире предстоит занять свое особое место.

Пятый итог года Медведев охарактеризовал так: "апокалипсиса пока не будет". По его словам, в случае реальной ядерной угрозы РФ будет руководствоваться своей ядерной доктриной. Он отметил, что понимание этого – единственное, что сдерживает оппонентов Москвы.

"Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил политик.

Главным итогом, по мнению Медведева, можно считать колоссальные перемены в экономике России, а также в сознании огромного числа граждан. Он подчеркнул, что вызовы уходящего года заставили народ РФ сплотиться. Шестой итог он обозначил так: "Россия не выживает, а живет. Развивается и побеждает".

"И все же очевидно: этот год заставил наше общество в полном смысле слова мобилизоваться. <...> Достоин огромной благодарности и самоотверженный труд волонтеров, которые помогают беженцам и переселенцам, семьям и детям мобилизованных, дежурят в госпиталях, собирают все необходимое для наших бойцов", – сказал Медведев.

Главная задача сейчас, подчеркнул зампред Совбеза РФ, не только защитить новые российские территории, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной и комфортной.

Ранее Медведев назвал ложью и цинизмом заявления Запада о том, что Украина сама должна решать, возвращаться ли к переговорам с Россией или нет.

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