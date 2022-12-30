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Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составило более 16%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 791,3 доллара за тысячу кубометров.

По данным ТАСС, на снижение котировок газа влияют погодные условия в Европе. Так, в большинстве стран ЕС температура выше климатических показателей. Это привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что ценообразование в сфере газа будет зависеть от погоды в Европе.

Он добавил, в настоящее время прогнозировать дальнейшее развитие событий могут только синоптики. В целом возможны два варианта: если будут морозы и европейцы будут активно расходовать газ из хранилищ, то будет рост цен. Если же будет теплая погода, то такой ситуации не сложится, поскольку останутся запасы.



Евросоюз установил потолок цен на газ

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