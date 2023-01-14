В Катаре рассказали как стабилизировать цены на газ в странах ЕС

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Возвращение российского газа в ЕС поможет стабилизировать цены на рынке. Об этом сообщил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ, передает РИА Новости.

"Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", – отметил он.

Саад аль-Кааби подчеркнул, что в ближайшие годы страны попытаются сделать свои источники углеродов более разнообразными. При этом, по его прогнозам, они перестанут опираться на Россию примерно на 80 –100%

Также госминистр считает, что до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, в связи с чем предстоящие годы будут непростыми для Европы.

Ранее стало известно, что британская газета Financial Times представила прогноз мировых событий на 2023 год, среди которых прогнозируется вероятность отключения электроэнергии в Европе из-за энергетического кризиса. Аналитики издания отметили, что наиболее вероятными блэкауты в Европе будут в следующем году.

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