Эксперт заявил, что японские санкции не сильно отразятся на России

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов считает, что японские санкции не сильно скажутся на России. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт обратил внимание на то, что на территории РФ не так часто используют технику из Японии. Однако, по его словам, в России применяют японское медицинское оборудование для рентгена и операций. Запрет на экспорт роботов тоже осложняет положение, добавил он.

Стрельцов отметил, что в стране могут быть отечественные аналоги. Но японские производители известны качеством своей продукции, подчеркнул специалист.

Что касается ограничений на поставку вакцин, здесь ситуация проще, считает эксперт.

"Не уверен, что РФ закупала много лекарств от вирусов из этой страны. Сами японцы в основном используют американские вакцины против COVID-19", – сказал он.

Стрельцов не сомневается, что Россия справится с новыми санкционными мерами.

Ранее стало известно, что с 3 февраля Япония запретит экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия. Под запрет подпадает экспорт роботов и различные химвещества, в том числе слезоточивый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев.

Кроме того, Япония ввела дополнительные персональные санкции против 22 физических лиц из России, среди них – вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК РФ Элла Памфилова, философ Александр Дугин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев.

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